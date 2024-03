Buchhandlung noch zu retten? Genossenschaftler und Unterstützer wollen Eselsohr nicht leichtfertig aufgeben

Etliche Mitglieder seien in der Versammlung schon dazu bereit gewesen, ihre Einlagen zu erhöhen. „Das wurde aber letztlich gar nicht weiter diskutiert.“ Nun habe die Versammlung zwar die Auflösung beschlossen, „eine Fortführung der Genossenschaft ist aber nicht vom Tisch.“ Zum einen sei zu prüfen, ob eine Kapitalerhöhung nicht erst mal helfen könnte. „Die Buchhandlung, man muss es so überspitzen, gehört der Genossenschaft. Wenn wir gemeinsam beschließen, es weiter zu versuchen, dann ist das halt so. In dem Fall brauchen wir eine neue Führung, die alte will ja nicht mehr, aber ich kann und möchte noch nicht aufgeben.“ Die Flinte so früh ins Korn zu werfen sei ungünstig gewesen. „Die mögliche Schließung wird leicht zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Auch die Aufforderung, Gutscheine nun so schnell es geht einzulösen, setzte ein falsches Zeichen.“