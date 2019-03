später lesen Ausflug Geocaching in der Teufelsschlucht Teilen

(red) Das Haus der Jugend Prüm veranstaltet am Freitag, 12. April, in der Zeit von 15 bis 19 Uhr eine Fahrt zum Geocachen in die abenteuerliche Sandsteinfelsenlandschaft rund um die Teufelsschlucht im Naturparkzentrum Südeifel an.