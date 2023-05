Konzert Auf einer besonderen Bühne: Die Gerd-Blume-Show bringt den Schlager nach Lichtenborn

Lichtenborn · Mit einer großen Schlagerparty wurde am Samstagabend auf dem Schulhof am Dorfgemeinschaftshaus in Lichtenborn die Kirmes eröffnet. Gerd Blume und sein „Ensemble d’amour“ spielten deutsche Titel aus den vergangenen Jahrzehnten. Schon nach wenigen ­Liedern war der Funke übergesprungen, und die ­textsicheren Besucher sangen und tanzten mit.

14.05.2023, 15:30 Uhr

28 Bilder Gerd Blume Show - Bringt Lichtenborn zum Tanzen 28 Bilder

Von Jürgen Kotz

Am Wochenende feierte die Ortsgemeinde Lichtenborn im Eifelkreis Bitburg-Prüm bei trockenem und sonnigem Wetter ihre große Dorfkirmes. Auf dem Schulhof neben dem Dorfgemeinschaftshaus hatten die Männer um Manfred Willmes alles aufgebaut und hergerichtet. Prunkstück war die große, transportable Bühne – in Eigen­regie gefertigt. Hier geht es zur Bilderstrecke: Gerd Blume Show - Bringt Lichtenborn zum Tanzen