Polizei : Dienstschluss nach nahezu 44 Jahren

Prüm/Arzfeld Der Prümer Hauptkommissar Gerhard Kauth hat den Ruhestand angetreten. Langweilig dürfte es dem politisch aktiven Arzfelder aber nicht werden. Und zwei gravierende Ereignisse aus seiner Dienstzeit werden ihm im Gedächtnis bleiben.

Und einer davon lässt ihn bis heute nicht los: Das Unglück, bald „Porsche-Unfall“ genannt, das sich am Samstag, 19. September 1998, auf der Bundesstraße 51 in Höhe von Neuendorf ereignete. Ein schrecklicher Zusammenstoß, verursacht von einem Unbekannten, der auf der damals noch zweispurigen Straße rücksichtslos ein Überholmanöver vollzog. Drei Menschen starben, der mutmaßliche Verursacher kam davon, angeblich saß er in einem Porsche Boxster.

Kauth leitete die Ermittlungen der „Soko Boxster“. Sie zählen zu den umfangreichsten, die in einem solchen Fall jemals in Deutschland vorgenommen wurden. Auf allen Fernsehsendern war der Prümer Soko-Chef präsent. Und trotz aller aufwändigen Ermittlungen musste er nach fünf Jahren den Fall ungelöst abschließen. Der 19. September aber, sagt Gerhard Kauth, „hat sich bei mir eingebrannt“.

Kauth begann seine Laufbahn 1976 in Enkenbach-Alsenborn. Nach der Ausbildung dort und in Mainz war er drei Jahre Gruppenführer bei der Bereitschaftspolizei in Wittlich-Wengerohr, bevor er 1981 zur Schutzpolizeiinspektion nach Prüm versetzt wurde. Nach Fachabitur und dreijährigem Studium an der Hochschule der Polizei in Koblenz und Lautzenhausen übernahm er die Stelle eines Dienstgruppenleiters in Prüm.