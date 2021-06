Justiz : Oberverwaltungsgericht Koblenz weist Berufung gegen Ausbaubeiträge in Orenhofen ab

Oberverwaltungsgericht Koblenz weist Berufung gegen Ausbaubeiträge in Orenhofen ab

Orenhofen Der Rechtsstreit um wiederkehrende Straßenausbaubeiträge in Orenhofen ist vorbei. Das Oberverwaltungsgericht Koblenz hat ein Berufungsverfahren abgelehnt.

Die Hängepartie rund um die wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge in Orenhofen hat endlich ein Ende. Ob sich die Bürger über die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Koblenz freuen werden, sei aber mal dahingestellt. Denn noch dieses Jahr, so hat es Ortsbürgermeister Wolfgang Horn (SPD) angekündigt, werden den Einwohnern nun wohl Rechnungen in die Briefkästen flattern.