Passanten bemerkten Hilferufe Staatsanwaltschaft untersucht Todesfall in Gerolsteiner Toilettenanlage

Gerolstein · Gerüchte über den Tod eines Mannes in einer öffentlichen Toilette in Gerolstein kursieren seit Tagen. Was dazu bekannt ist und was Polizei und Staatsanwaltschaft sagen.

14.08.2024 , 11:49 Uhr

Die Staatsanwaltschaft in Trier ermittelt. Foto: TV/Friedemann Vetter

Von Frank Auffenberg Redaktion Eifel