Korrektur : Hintergründe zum Standortwechsel von Porzellanhaus Schönhofen

Bitburg Warum konnte ein alteingesessenes Geschäft in der Bitburger Innenstadt nicht am alten Standort weiter geführt werden? Die Vermieterseite äußert sich.

Unter dem Titel „Bulbaum übernimmt Porzellanhaus Schönhofen“ wurde am 22. September berichtet, dass das Porzellanhaus Schönhofen in Bitburg von der Firma Bulbaum übernommen und in deren Ladenlokal an der Hauptstraße in Bitburg integriert wird. Im Text hieß es: „Die Idee, das Porzellanhaus langfristig im heutigen Laden weiter zu betreiben, habe man ebenfalls in Erwägung gezogen. Aber mit der Erbengemeinschaft, der das Ladenlokal gehört, sei man sich nicht einig geworden.“