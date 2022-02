Geschichte : Neues Buch erzählt Geschichten über Lahrer und ihre Häuser

Lahr Im Buch „Die Loarer Lett – freja un hett“ schreibt Birgit Wälter über die Gebäude, ihre Bewohner und deren Vorfahren im Ort.

Und davon gibt es einige. Denn viele Menschen aus ihrer Leserschaft berichten ihr mit Begeisterung von neuen Erkenntnissen, die sie durch das Buch, in dem es in Wort und Bild viel über 84 Häuser in Lahr zu erfahren gibt – und über deren Bewohner. Für sie und alle anderen gibt es auf mehr als 100 Seiten allerlei Informationen, die für viele Menschen im Dorf noch neu sind, obwohl sie – wie Birgit Wälter – von Geburt an in Lahr wohnen. Sogar aus Bremen, Köln und Berlin erhielt die Chronistin Buchbestellungen von gebürtigen Lahrern, die schon lange nicht mehr in der Eifel leben.