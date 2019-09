Kultur : „Eifel – Ein Heimatabend“ am Freitag in Habscheid

„Eifel – Ein Heimatabend“ am Freitag in Habscheid

Der Geschichtsverein Prümer Land lädt zur nächsten Ausgabe seiner Veranstaltungsreihe „Eifel – Ein Heimatabend“ ein. Im Rahmen der Reihe treten Kulturschaffende unterschiedlicher Richtungen zunächst in ihrem angestammten Metier auf, bevor sie anschließend in einem kleinen Gespräch von ihrer Arbeit und von ihrem Leben berichten. Die dritte Runde der Reihe gibt es am Freitag, 27. September, um 19 Uhr im Gemeindehaus in Habscheid mit Autor Martin Ebbertz, Filmemacher Adolf Winkler und der Musikgruppe „Capella Aquisgrana“.