Vereine : Geschichtsverein sagt Termine ab

Prüm Alle bis Ende Juli geplanten Veranstaltungen des Geschichtsvereins Prümer Land finden nicht statt und werden Ende 2020 oder 2021 nachgeholt werden. Betroffen sind die Tagesfahrt nach Bouillon und Sedan am 23. Mai, die Wanderung am Erbeskopf am 13. Juni und die Studienreise in die Pfalz im Juli.



