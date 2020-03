Geschichte : Geschichtsverein verschiebt Vorträge

Prüm (red) Wegen der Empfehlung der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm zum Umgang mit dem Coronavirus hat der Geschichtsverein Prümer Land den Vortrag „Die neue Völkerwanderung“ von Prinz Asfa-Wossen Asserate im Rahmen seiner Reihe Brennpunkt Geschichte verschoben.

Der Vortrag findet nicht am Freitag, 13. März, statt, sondern am Freitag, 28. August, um 19.30 Uhr in der Kapelle des Konvikts in Prüm.