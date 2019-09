Mittagstisch : Ernte Dank für Jung und Alt

Btiburg (red) Das barrierefreie Seniorenrestaurant im DRK-Mehrgenerationenhaus bietet am 1. Mittwoch im Monat die „Erinnerungen aus dem Kochtopf“ an, so auch am Mittwoch, 2. Oktober, ab 11 Uhr. Unter dem Motto „Ernte Dank“ gibt es zunächste eine Andacht und anschließend die Möglichkeit zum gemeinsamen Mittagstisch für Jung und Alt.

