Nachricht im Bild : Geselliges Naturerlebnis im wilden Islek

Arzfeld/Krautscheid (red) Knapp 100 Wanderfreunde machten sich von Krautscheid aus auf den Weg zu einer 11,5 Kilometer langen Wanderung durch den wilden Islek. Die von der Tourist-Information Arzfeld organisierte Wanderung fand im Rahmen der Wanderwoche Südeifel statt.

Mit Wanderführer Peter Bormann ging es Richtung Ringhuscheid, weiter nach Oberpierscheid, anschließend vorbei am höchsten Punkt des Naturparks Südeifel und wieder zurück nach Krautscheid, wo ein Imbiss auf die Wanderer wartete. Nach etwa vier Stunden kamen alle Teilnehmer wohlbehalten am Ziel an. Foto: Tourist-Inforamtion Arzfeld