Corona-Pandemie : Neun neue Infektionen mit dem Coronavirus

Foto: TV/Dagmar Dettmer

Bitburg-Prüm (red) Das Gesundheitsamt des Eifelkreises Bitburg-Prüm meldet am Mittwoch, 28. April, neun neue Infektionen mit dem Coronavirus. Die 7-Tage-Inzidenz steigt somit auf 125,2. Am Dienstag lag sie noch bei 119,1. In Rheinland-Pfalz liegt die Inzidenz bei 134,8. Insgesamt wurden im Eifelkreis 3023 Personen positiv getestet, 2734 sind genesen.

