Corona : Inzidenz im Kreis liegt bei 66.6

Foto: TV/Dagmar Dettmer

Bitburg-Prüm (red) Das Gesundheitsamt des Eifelkreises Bitburg-Prüm meldet am Sonntag, 11. April, sieben Neuinfektionen mit dem Corona-Virus. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit von 64,6 am Samstag auf 66,6 am Sonntag.

Am Samstag waren sechs Neuinfektionen gemeldet worden.