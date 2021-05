Covid-19 : Inzidenz im Eifelkreis sinkt auf 74,7

Bitburg-Prüm 287 Menschen (Mittwoch: 303) sind aktuell im Eifelkreis mit dem Coronavirus infiziert, davon 48,8 Prozent (Mittwoch: 50,5) mit einer Virusmutation. Das teilt die Kreisverwaltung am Donnerstag, 13. Mai, mit.

Zwölf weitere Fälle seien am Donnerstag gemeldet worden. Der 7-Tage-Inzidenz-Wert sank von 80,8 am Mittwoch auf 74,7 am Donnerstag (Rheinland-Pfalz: 83).