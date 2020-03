Medizin : Gesundheitsforum: Termine verlegt

Bitburg (red) Das Marienhaus Klinikum Eifel in Bitburg sagt die nächsten drei Veranstaltungen des Bitburger Gesundheitsforums wegen des Corona-Virus ab. Betroffen von den Absagen sind die Termine am 26. März, am 30. April und am 28. Mai.



