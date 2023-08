Landwirtschaft Ernte in der Eifel: Es war ganz knapp

„Es ist vollbracht“, bestätigt Michael Horper aus Üttfeld, der Präsident des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Nassau. „Es ist nicht alles gut. Aber schon so, dass die Ernte in den nächsten Tagen weitgehend abgeschlossen ist. Wir konnten retten, was noch zu retten war.“ Und er dankt allen, die in den vergangenen Tagen im Einsatz waren, inklusive der Lohnunternehmer, die ihre Maschinen bereitstellten. „Die sind Tag und Nacht gerollt“, sagt Horper. „Das war anstrengend, aber es ist wirklich optimal gearbeitet worden.“