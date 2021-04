Geschichte : Wenn Getreide sich in Fliegen verwandelt

Wenn Getreide sich in Fliegen verwandelt

Getreidemotten sind lästig. Wie es in der Geschichte heißt, galten sie wohl früher auch als Strafe Gottes. Foto: TV/Nora John

Prüm In der Prümer Chronik von Pater Servatius Otler aus dem Jahre 1623 findet sich ein bemerkenswerter und erheiternder Bericht des Erzbischofs und Kurfürsts Johann von Schonenburg.

Heute nennt man die lästigen Tierchen schlicht „Getreidemotte“. Früher aber schien deren Erscheinen eher eine Strafe Gottes zu sein, wie aus einem alten Bericht des Erzbischofs und Kurfürsts Johann von Schonenburg (1580-1599). hervorgeht. Quelle ist eine Chronik von Pater Servatius Otler in der Übersetzung von Alois Finken.

Was dieser raffgierige und hartherzige Mensch mit gotteslästerlichen Worten und verblendetem Herzen gesagt hatte, ließ Gott zur Strafe für diesen Mann und als warnendes Beispiel für andere sofort Wirklichkeit werden. Auf Gottes Wink verwandelte sich das ganze Getreide in Fliegen.

Diese flogen davon, fielen aber bald haufenweise zur Erde und lagen als bisher unbekannte Lebewesen wie Sand auf den Wegen und am Rheinufer, denn jede Fliege war mit einem Korn verwachsen. Das habe ich von einigen Leuten gehört, welche die Fliegen gesehen und einiges von diesem verwandelten Getreide aufgelesen haben.“

Denn er besitzt die Macht, alles aus dem Nichts zu erschaffen, und er gewährt in seiner Güte vor den Jahren des Hungers oder der Teuerung stets Jahre der Fülle, damit dann der Mangel und die Not der Armen gemildert werden kann, wie er das bekanntlich in Ägypten zur Zeit des Patriarchen Josef getan hat.“