Einzelhandel in Bitburg : Mitunter klingelt die Kasse erst später

BITBURG Für die Händler der Innenstadt ist die Braderie am kommenden Samstag mehr als nur ein umsatzstarker Tag.

Als Vorstandsmitglied des Gewerbevereins Bitburg und Mitorganisator der Braderie (französisches Wort für Ausverkauf) am kommenden Samstag beschäftigt Kai-Uwe Klos diese Frage durchaus. Als Geschäftsführer der Media-Parts-Filiale in der Bitburger Fußgängerzone jedoch sieht es Klos etwas gelassener. Denn der Filialleiter hat vorgesorgt. „Wir planen für draußen eine schöne Aktion“, sagt er. Und diese habe sowohl bei Sonnenschein als auch bei Regen ihren Charme. Mehr wird dazu nicht verraten.

„Auffallen um jeden Preis“, sagt Klos. Das sei das, worum es ihm und seinem Team an diesem Tag vor allem gehe. „Für uns ist das kein Tag, an dem wir wesentlich mehr Umsatz machen als an anderen Tagen“, erklärt er. Schließlich betreibe er ein Fachgeschäft für Kommunikation. „Rot-Preis-Ware“, die dann aus dem Lager geholt werde, gebe es in seinem Geschäft nicht. „Wir bieten selbstverständlich auch Rabattaktionen auf Zubehör“, sagt Klos. Doch im Großen und Ganzen sei die Braderie eine Imagekampagne.