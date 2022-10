Einzelhandel : Geselliger und gruseliger Einkaufsabend – Gewerbeverein Bitburg lädt zum Halloweenshopping

Die Mitglieder der Gruppe "Haunted House" aus Bitburg werden auf den Straßen der Bitburger Innenstadt beim Halloweenshopping für ein bisschen Gänsehaut sorgen. Foto: Matthias Willems

Bitburg Nicht in reduzierter Form wie im vorigen Jahr, sondern im vollen schaurigen Umfang richtet der Gewerbeverein Bitburg am Montag, 31. Oktober, wieder sein beliebtes Halloween-Shopping aus. Bis 22 Uhr werden die Geschäfte geöffnet sein. In der Stadt gibt es zudem viel Gruseliges zu erleben.