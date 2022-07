Einzelhandel Bitburg : Schnäppchenjäger aufgepasst: Flohmarkt in Bitburgs Innenstadt

Musik, bummeln, Leute treffen: Impressionen von der Braderie 2017 in Bitburg. Foto: Rudolf HOESER

Bitburg Es soll ein bunter Straßenflohmarkt werden. Und zwar in der ganzen Bitburger Innenstadt. Dort bieten die Händler am Samstag zur Braderie jede Menge Sonderangebote. Zudem gibt es ein Rahmenprogramm für die ganze Familie.

Die Braderie in Bitburg ist eine Erfolgsgeschichte. Gleich der erste Flohmarkt, zu dem die Einzelhändler eingeladen hatten, zog jede Menge Publikum in die Innenstadt. Keine Frage: Die Veranstaltung des Gewerbevereins, für die das Team Innenstadt immer ein buntes Rahmenprogramm mit Straßenmusik, Hüpfburg, Kinderschminken und mehr organisiert, ist beliebt. So beliebt, dass sie im vergangenen Jahr vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie nur in abgewandelter Form angeboten werden konnte.

„Wir haben das Programm über eine komplette Woche gestreckt, statt an einem Tag geballt für Stimmung zu sorgen“, sagt Sasch Singh, Geschäftsführer von Hypers Streetwear und einer der Hauptorganisatoren der Braderie beim Gewerbeverein. Er freut sich, dass die Veranstaltung dieses Jahr wieder in gewohnter Form über die Bühne gehen kann. „Wir wünschen uns, dass die Stadt dann einfach wieder richtig gut belebt ist, sich die Leute treffen, mal zusammen ein Bier oder einen Kaffee trinken, was essen gehen oder einfach so mal auf der Straße ins Gespräch kommen“, sagt Singh und ergänzt: „Das gehört für mich dazu und ist das, was solche Veranstaltungen wie die Braderie besonders macht.“

Info Die Coronapandemie hat das Einkaufsverhalten der Menschen stark beeinflusst. Im Lockdown waren die Läden zu, später blieb bei manchen die Angst vor Ansteckung – und auch die Erfahrung, wie bequem der Einkauf per Mausklick sein kann. Dabei aber darf nicht vergessen werden, dass die Pandemie einen Prozess beschleunigt hat, der bereits in den Jahren zuvor dem stationären Einzelhandel zu schaffen machte: die Zuwachsraten im Online-Handel. Nach Angaben des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) Köln liegen die Wachstumsraten im Onlinehandel bereits seit Jahren über jenen des gesamten Einzelhandels. Entsprechend ist der Anteil des E-Commerce am gesamten Einzelhandelsumsatz gestiegen. Während der Anteil des Online-Handels 2015 nach Angaben des IW lediglich 9,1 Prozent betrug, sei er nahezu linear auf 13,3 Prozent in 2019 gestiegen. In den Pandemie-Jahren 2020 und 2021 gab es dann einen sprunghaften Anstieg über 16 auf, so schätzt das IW auf Basis diverser Statistiken, inzwischen mehr als 18 Prozent. Was bedeutet: Nahezu jeder fünfte Euro im Einzelhandel wird über das Internet ausgegeben. Bei der Untersuchung "International Retail Report" von Yougov gaben insgesamt 78 Prozent der rund 19.000 im Januar und Februar 2021 befragten Verbraucher aus 17 Ländern an, Waren des täglichen Bedarfs wie Lebensmittel, Medizin-, Drogerie- oder Haushaltsprodukte in den vorausgegangenen drei Monaten im stationären Handel gekauft zu haben. Demgegenüber kauften 57 Prozent die Produkte online ein. Nicht-tägliche Bedarfswaren wie Kleidung, Kosmetik, Schuhe, Bücher, Möbel oder Schmuck wurden hingegen häufiger online gekauft (72 Prozent im Vergleich zu 57 Prozent Offline-Käufe). Der Handelsverband Deutschland (HDE) geht für 2021 von einem Rückgang des Netto-Umsatzes von 1,1 Prozent auf 499 Milliarden Euro im stationären Einzelhandel aus, während im Onlinehandel ein Wachstum von knapp 20 Prozent auf 87,1 Milliarden Euro erwartet wird. ⇥(de)

Braderie Bitburg mit Sonderangeboten, Musik und Oldtimern

Sascha Singh, Geschäftsführer von Hypers Streetwear Bitburg, organisiert im Gewerbeverein die Braderie. Foto: TV/Dagmar Dettmer

Leute treffen: Das sollte am Samstag, 30. Juli, in der Bitburger Innenstadt möglich sein. Es treten Musiker wie Achim Weinzen und Hans Binsfeld auf. Auch ein Orgelspieler wird die Passanten unterhalten. „Und für die Trierer Straße haben wir einen DJ verpflichtet“, sagt Singh. In dieser Straße, die für ein noch größeres Bummelvergnügen für den Verkehr gesperrt wird, wird es zudem auch noch Oldtimer zu bestaunen geben.

Die Ausstellung alter Schätzchen hat Frank Schmitt vom Gewerbeverein auf die Beine gestellt. Nachdem die sonst zum Beda-Markt gezeigten „Bitburg Classics“ ja mit samt dem Beda-Markt nun schon drei Jahre in Folge ausgefallen sind, war die Resonanz unter den Oldtimerfreunden hoch. „Wir haben anfangs mit etwa 30 bis 40 Wagen gerechnet, die wir zeigen können“, sagt Singh. Inzwischen lägen dem Team schon rund 60 Anmeldungen von Oldtimer-Besitzern vor.

Da das Wetter hoffentlich weiter sonnig bleibt, sorgt der Gewerbeverein auch für Schatten. „Wir stellen mehrere Pavillons auf“, sagt Singh. Kurzum: Für die Besucher soll es Wohlfühlatmosphäre in der Innenstadt geben.

Info Shoppen und Gutes tun Foto: TV/Lionsclub Damen Lions-Club Bitburg-Beda: Ebenfalls bei der Braderie mit dabei sind die Lions-Damen. Die bauen auf dem Spittel wieder ihren „Edelflohmarkt“ auf, wo man für den guten Zweck shoppen kann. Von 10 bis 18 Uhr bietet der Damen Lions-Club Bitburg-Beda an seinem Stand auf dem Spittel hochwertige Damen-, Herren- und Kinder-Bekleidung, Schuhe, Accessoires wie Gürtel und Taschen, aber auch Porzellan und Glas sowie Bücher an. Der Erlös aus dem Verkauf der gestifteten Artikel wird zu Gunsten von Frauen und Kindern in Notlagen gespendet. Die Lions-Damen freuen sich schon auf viele interessierte Besucher. 2018 wurden so 5000 Euro für den guten Zweck eingenommen. Also: Stöbern lohnt sich.