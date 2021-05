Fläche in der Südstadt gesucht : Gewerbeverein Bitburg plant weitere Corona-Schnellteststelle

Symbolfoto: Nils Strassel Foto: Nils Straßel

Bitburg Der Gewerbeverein plant neben dem Angebot in der Fußgängerzone eine zweite kostenlose Corona-Schnellteststelle in Bitburg. Sie soll in der Südstadt angesiedelt werden, um dort die Unternehmen zu unterstützen. Derzeit sei man auf der Suche nach einer geeigneten Fläche für die Teststation, die rund 100 Quadratmeter groß sein soll.

