Prümer Gewerbe: Junge Leute übernehmen Führung Jugend vor: Prümer Gewerbe mit neuer Spitze

Es hat gedauert, aber jetzt sind die Führungsverhältnisse im Gewerbeverein Prüm neu geregelt – und Hans-Peter Fuchs, bisher zweiter Vorsitzender und, seit dem krankheitsbedingten Abschied von Daniele Haas vor zwei Jahren geschäftsführender Vereins-Chef, kann wie gewünscht den Posten abgeben. „Ich bin jetzt feddich“, sagt der 65-Jährige am Ende der Versammlung am Mittwoch – nicht ohne zufriedenen Unterton. Es sei auch Zeit, die Arbeit an Jüngere zu übergeben, finde er.