Handwerker im Flecken Schönecker Gewerbe lädt zur Nimstalschau

Bitburg ist die Brauereistadt, Prüm die Abteistadt und Schönecken der Handwerkerflecken. Wie der Ort zu seinem Namen kam, ist relativ naheliegend: Zu Füßen der Burg Bellacosta siedelten sich im Mittelalter immer mehr Handwerksbetriebe um den Burgberg an. Handwerk, Burg und Dorf sind seit also jeher eng verbunden und daran hat sich bis heute im Grunde kaum etwas geändert. Wie wichtig und schlagkräftig die Betriebe für das Dorfleben sind, zeigt auch die Nimstalschau, die seit 2004 ausgerichtet wird. Am Sonntag, 21. April, geht sie von 11 bis 18 Uhr in eine neue Runde.