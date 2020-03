Corona-Krise : Zusammen durch die Dürre

Bitburg/Prüm Die Gewerbevereine im Eifelkreis schließen die Reihen und stemmen sich gemeinsam gegen Corona und die Folgen. Gefragt sind Ideen. Und die Bürger setzen sich ebenfalls ein für ihre Betriebe.

Es treibe sie um, sagt Jutta Serwas aus Schwirzheim: Die TV-Leserin (sie engagiert sich auch in der Kircheninitiative „passend anders“, der TV berichtete) will, dass alle dem Eifeler Gewerbe die Stange halten. Denn vielen drohe neben dem totalen Einnahmenausfall infolge all der Schließungen eine weitere, zweite Katastrophe: Dass die Kunden ins Internet abwandern und dort einkaufen, was sie jetzt daheim nicht mehr kriegen.“ Jetzt aber sei Solidarität gefragt mit den Betrieben, die sonst doppelt verlieren könnten in der Krise – und auf ihren Waren sitzenblieben, „wenn dann endlich wieder geöffnet ist.“