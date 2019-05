Kinder : Gewinner der Eiersuche stehen fest

Pressemitteilung 21.05.2019 Gewinner der Ostereiersuche in der Zentralbücherei Prüm Auch dieses Jahr hatte der Osterhase in den Räumlichkeiten der Zentralbücherei Prüm seine Spuren hinterlassen und Ostereier versteckt. Kinder bis zum Alter von 9 Jahren konnten sich an diesem Gewinnspiel beteiligen und jedes Kind, das die richtige Anzahl, nämlich 20 versteckte Ostereier gesucht, gezählt und aufgeschrieben hatte, kam in den Lostopf. Unter den fast 50 abgegebenen Lösungsabschnitten wurden fünf Gewinner gezogen. Am Dienstagnachmittag, 21.05.2017 wurde den Gewinnern in der Zentralbücherei Prüm ihre Preise in Form eines Buchgutscheins für die Buchhandlung Hildesheim überreicht. Gewonnen haben Foto oben: Johanna Schellen, Florian Engel Foto unten: Kian Korres, Lisa Jacobs, Hannah Schaperdoth Herzlichen Glückwunsch allen Gewinnerinnen und Gewinnern. Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne das Team der Zentralbücherei Prüm telefonisch oder per mail. Tel.: 06551-965812 oder buecherei@pruem.de Öffnungszeiten: Dienstags und mittwochs: 10.00 – 13.45 Uhr und 15.00 – 18.00 Uhr Donnerstags 15.00 – 18.00 Uhr Freitags 10.00 – 13.45 Uhr Jeden Mittwoch von 15.30 – 16.00 Uhr findet in der Zentralbücherei Prüm eine öffentliche Vorlesestunde für Kinder ab 4 Jahren statt. Foto: tv/Zentrralbücherei