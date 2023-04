Krebserregende PFAS-Stoffe Vergiftete Böden: Angst um die Gesundheit wächst rund um den Bitburger Flugplatz

Bitburg · Einige Flächen am Flugplatz Bitburg sind bis heute mit giftigen PFAS-Verbindungen belastet. Ein Sanierungsprogramm wurde nun in der Stadthalle vorgestellt. Die Besorgnis der Menschen wird an deren Fragen deutlich.

19.04.2023, 06:17 Uhr

Vorne im Bild liegt eine der Stark mit PFAS-Verbindungen belasteten Stellen. Foto: TV/Porta Flug

Von Frank Auffenberg Redaktion Eifel

Das Gift ist im Boden. Daran bestehen keine Zweifel. Sogenannte PFAS-Verbindungen gelangten bei unzähligen Löscheinsätzen und -übungen ins Erdreich der ehemaligen Airbase Bitburg. Spätestens seit 2014 ist das bekannt, wie damit umgegangen werden soll war allerdings lange Zeit unklar. Auf Einladung des Zweckverbandes Flugplatz Bitburg haben die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) als Eigentümer der noch nicht vermarkteten Flächen und die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord als zuständige Umweltbehörde in der Bitburger Stadthalle ihre Pläne zum Umgang mit dem Jahrhundert-Gift vorgestellt.