Feuerwehr bekämpft eine Nacht lang giftige Dämpfe Toxische Mischung: Mäusegift mit Wasser löst Großeinsatz aus

Eigentlich wollte die Bewohnerin eines Einfamilienhauses im Bitburger Stadtteil Monental am Dienstag nur gegen eine Wühlmaus in ihrem Hochbeet vorgehen. Dafür streute sie das giftige Granulat auf die Erde, die sie vorher bewässert hatte. Ein folgenreicher Fehler. Hätte sie die Giftkörner sachgemäß in das Mauseloch gegeben und dieses verschlossen, wäre nichts passiert. So aber reagierte das Gift mit der Feuchtigkeit und sprang funkensprühend und rauchend umher, bis in eine Hecke, wo es weiter Funken schlug. Dass die Frau versuchte, mit Wasser die Dämpfe zu löschen, verschlimmerte die chemische Reaktion.