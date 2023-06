Nach Großeinsatz in Bitburg Experte warnt: Immer auf Verpackungshinweise achten!

Normalerweise ahnen die Wehrleute, wann sie mit dieser Gefahr rechnen müssen. Zum Beispiel, wenn Garagen oder Schuppen brennen oder es ein Feuer in einer Apotheke oder im Reformhaus gibt. Bei dem Fall am Dienstagabend sei die Feuerwehr dagegen überrascht worden. „Wenn man zu einem Heckenbrand gerufen wird, rechnet man nicht damit, dass eine Gefährdung durch Chemikalien besteht“, so Larisch. Vermutlich wurden daher so viele Menschen verletzt: 14 Feuerwehrleute, zwei Polizisten und drei weitere Personen.