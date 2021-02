Medien : Gipfeltreffen der Mundart-Redner

Bitburg (red) Der Offene Kanal Bitburg (OK) sendet an den Donnerstagen, 18. und 25. Februar, jeweils von 19.30 bis 21 Uhr im OK-Kabelnetz eine Aufzeichnung des „Ersten Gipfeltreffens der moselfränkischen Büttenredner“ in Bitburg.

