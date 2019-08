Konzert : Gitarre und Blech beim Schlossfest

Beaufort (red) Der 14-jährige Frano Zikovic und die Band Tubadiesel gastieren am Samstag, 17. August, um 20 Uhr auf Schloss Beaufort (Luxemburg). Karten kosten im Vorverkauf 29 Euro. Tickets gibt es in Luxemburg bei luxembourgticket im Grand Théâtre, City Tourist Office, Luxemburger Wort sowie unter www.luxembourg-ticket.lu, in Deutschland in allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.kultopolis.com sowie der Hotline 0651/9790770. ⇥Foto: SP.Zikovic