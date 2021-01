Glaube im Alltag : Einen statt spalten

Uns allen werden die verstörenden Bilder, die uns letzten Donnerstag aus den USA mit dem Sturm des Kapitols erreichten, in irgendeiner Art und Weise beschäftigt haben. Von ungläubigem Staunen bis zu dem Gefühl, dass man es so hat kommen sehen, werden die Eindrücke gereicht haben.

Das passiert in einer Gesellschaft, die systematisch in den letzten Jahren von dem obersten politischen Repräsentanten gespalten wurde. Geschehen wie in einem schlechten Lehrbuch der Soziologie. Denken wir jetzt nicht, dass könne nur in den USA so passieren. Nein, es kann überall dort geschehen, wo verantwortungslose Politiker nur an sich denken und nur die Maximierung ihres eigenen, persönlichen Vorteils im Auge haben. Es kann also, wenn wir nicht aufpassen, genauso bei uns geschehen. Spaltungen, egal wo sie sich bilden, sind auf Dauer immer zersetzend. Hier kommt mir das Jesuswort in den Sinn: „Wenn ein Reich in sich gespalten ist, kann es keinen Bestand haben.“