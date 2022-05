Glaube im Alltag : Klassisch und am Puls der Zeit

Umfrage Corona Eifel: Carina Kesse (blonde Haare), Martina Schmitz (rote Haare) Pfarrer Thomas Weber Foto: privat

In der nächsten Woche begehen wir einen besonderen Feiertag: Christi Himmelfahrt. Vierzig Tage nach Ostern – so die Bibel – geht Jesus zum Vater in den Himmel.

Von Pastor Thomas Weber

Im Alltag wird der kirchliche Feiertag nur noch wenig wahrgenommen; das muss man einfach feststellen – Tendenz weiter fallend. Aber als „Vatertag“ oder als Einstieg zu einem verlängerten Wochenende (mit dem Freitag als Brückentag) ist das Fest Chrisi Himmelfahrt sehr willkommen. Hier lohnt sich für viele schon ein Kurzurlaub.

Zu den kirchlichen Traditionen rund um das Fest Christi Himmelfahrt gehören die Bittprozessionen. An den drei Tagen vor Christi Himmelfahrt machen sich die Menschen aus unseren Gemeinden auf den Weg, um betend und singend durch Stadt, Dorf und über die Felder zu ziehen und Gott unsere Gebetsanliegen vorzutragen. Klassisch wird dabei die „Allerheiligenlitanei“ (Gotteslob Nr. 556) gebetet. Diese Litanei kennt die Kirche schon viele hundert Jahre. Da denken manche jetzt vielleicht schon: „Typisch Kirche! Altmodisch und hausbacken, nix Aktuelles!“ Aber man kann das natürlich auch anders sehen. Denn in diesem Gebet werden Anliegen vor Gott gebracht, die quasi durch die Zeiten immer aktuell waren und in diesem Jahr vielleicht ganz besonders aktuell sind. Da stehen Bitten wie: „Gib allen Völkern der Erde Frieden und Freiheit. Erweise allen, die in Bedrängnis sind, dein Erbarmen. Schenke allen Menschen Anteil an den Gütern der Erde.“