Glaube im Alltag : Stunde des Neuanfangs

Das Neue Testament der Bibel ist der einzige Krimi, der eindeutig den Le- ser als Täter enttarnt – und ihn dennoch, wenn er will, nicht bestraft, son-dern freispricht, weil ein anderer Schuld und Strafe schon eingelöst hat: Jesus Christus!

Viele erfahren Einsamkeit, viele verbringen mehr Zeit als sonst miteinander zuhause. Es gibt Chancen, im Ruhemodus Gott im eigenen Herzen neu zu entdecken; oder gemeinsam was spielen, zusammen reden und beten und daraus Kraft und widerständige Energien entwickeln: Gegen die Fixierung auf die gewohnten Abläufe und gegen ein anderes verstecktes Virus, die weitgehend akzeptierte Gottvergessenheit! Unsere Gesellschaft gibt gerne Vollgas, träumt(e) in immer größeren Dimensionen – mit immer schlimmeren Kollateralschäden. Ist da eine Besinnung auf die Urquellen unserer Zivilisation nicht unbedingt „systemrelevant“?

Eine radikale Änderung der Geisteshaltung aller fängt bekanntlich immer bei einem selbst an: mit der Hoffnung, für die man sich nicht schämen muss; mit einem Moralverständnis, das nicht bloß dem eigenen Vorteil dient und mit der Einsicht: ER ist wirklich da, im Dornbusch, zuhause, in jedem/r von uns, in dieser Krisensituation, auf dem Sterbebett. Die Kom-munikation ist stündlich, minütlich möglich. Wir brauchen die Balance einer Alltagsspiritualität. Für die Kirchen bedeutet es, pastoral neu anzusetzen, für den Einzelnen heißt es: Stopp! Geh nicht weiter los wie bisher!