Mehr Verständnis für unsichtbare Arbeit Mütter im Fokus: Was die neue Gleichstellungsbeauftragte in Speicher vorhat

Die Kühlschranktür hängt voller gelber Merkzettel: Geschenk für Schwiegervater, neue Hausschuhe für die Kita, Essensideen für Besuch am Wochenende, Pflastervorrat erneuern, Termin für U-Untersuchung beim Kinderarzt vereinbaren, Trauerkarte für Nachbarn schreiben, Hose flicken, Vokabeln lernen, Fahrt zum Fußballspiel klären, Kuchen fürs Schulfest backen... Die vielen Notizzettel veranschaulichen die Gedanken, die sich möglicherweise in einem Kopf hin und her wälzen. Meist ist es der Kopf einer Frau und Mutter, die mit der Organisation von Alltagsdingen beschäftigt ist. Von dieser Geschlechterzuschreibung ist jedenfalls die neue Gleichstellungsbeauftragte der Verbandsgemeinde Speicher überzeugt. Daran habe sich nicht viel geändert.