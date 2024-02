Zierliche Zerreichen zieren als Ziereichen zig Zerrgärten, pardon natürlich zieren sie zig Ziergärten – und den Spittel in Bitburg. Das Zerreichen sehr zieren, wussten beflissene Gartenbauer schon im 18. Jahrhundert und zerrten die ersten zierlichen Zerreichen als Ziereichen aus dem Süden und auch aus dem Südosten Europas in die Zoos und Zentren des Norden. Ziemliches Gezeter gab es nach der Pflanzung der Zerreiche im Bitburger Zentrum 2015. Die zierliche Zerreiche stand dort nämlich zunächst ziemlich alleine herum. So zerrte die Stadt zig Zierbäume in Zierkübeln herbei, verzichtete aber auf weitere Zerreichen, auch wenn sie ziemlich zieren. Die junge Zerreiche die nun abbrannte war nämlich ursprünglich als Großbaum geplant und wäre in 30 Jahren sicherlich sehr zierend geworden aber eben auch ziemlich groß, definitiv zu groß, um sie im Zierkübel durch die Stadt zu zerren.