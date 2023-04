Handelsmesse in der Eifel Starker Start der Grenzlandschau

Die Samstagszahl ist auch deswegen so erfreulich, weil bei früheren Messen an diesem Tag nicht immer so viele Menschen aufs Gelände und in die Zelte kamen wie an den Feiertagen (Sonntag und 1. Mai). Und man kann sogar einen direkten Vergleich zur bislang letzten GLS 2019 ziehen: Denn damals, sagt Wiesen, sei der Samstag ebenfalls der Eröffnungstag gewesen. Und es wurden 2000 Karten verkauft. Starker Auftakt also für die 28. Messe-Ausgabe.