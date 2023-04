Handelsmesse in der Eifel Prüm: Hereinspaziert zur Grenzlandschau!

Kurz: große Freude. Endlich, nach der pandemischen Zwangspause, können die Prümer wieder zur GLS rufen. 140 Aussteller aus Handel, Industrie, Handwerk und Dienstleistung sind an den kommenden vier Tagen bis einschließlich Dienstag, 2. Mai, dabei. Und viele Besucher: Am Samstag strömen sie bereits kräftig auf das Gelände und in die Zelte.