Einzelhandel : Glücklicher Gewinner gesucht

Daun Der Gewerbe- und Verkehrsverein Daun startet am ersten Adventswochenende sein beliebtes Weihnachtsgewinnspiel.

(sts) Es sind wohl nur wenige Städte ähnlich groß wie Daun, die von sich behaupten können, dass regelmäßig ein Auto verlost wird. In der Kreisstadt hat das längst Tradition: Der Gewerbe- und Verkehrsverein (GVV) Daun hat das Weihnachtsgewinnspiel, bei dem immer ein Auto der Hauptpreis ist, 2007 aus der Taufe gehoben. Nun steht die 14. Auflage an. In diesem Jahr ist ein Skoda Fabia im Wert von 14 595 Euro der Hauptpreis. Das Fahrzeug ist von Frank Berty und Oliver Krämer vom Autohaus Löhr in Daun an die GVV-Vorsitzende Stefanie Mayer-Augarde und GVV-Geschäftsführer Wolfgang von Wendt übergeben worden. Wer sich den Wagen anschauen will, hat dazu in den kommenden Wochen an fünf Standorten im Stadtgebiet die Gelegenheit. Wie funktioniert das Weihnachtsgewinnspiel? Finanziert wird das Auto von den Mitgliedsbetrieben des Vereins. Die an die 60 teilnehmenden Händler kaufen die Lose beim GVV und verschenken sie an ihre Kunden. Rund 160 000 Lose werden so unter die Leute gebracht, neben dem Skoda gibt es noch viele weitere Preise zu gewinnen.