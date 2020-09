GLÜCKWUNSCH! : Goldhochzeit in Sevenig

An diesem Wochenende feiern Franziska und Josef Leufgen aus Sevenig/Our ihre goldene Hochzeit. Nach der standesamtlichen Trauung am 22.09.1970 gaben Sie sich das Ja-Wort am 23.09.1970 in der Filialkirche Johannes der Täufer in Sevenig/Our. Mit großer Freude gratulieren zum Ehejubiläum die vier Kinder, Schwiegerkinder und sechs Enkelkinder. Danke Ihnen sehr! Freundliche Grüße Claudia Nelles Foto: ´tv/Claudia Nelles