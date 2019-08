Verkehr und Navigation : Woher kommt die Umleitung in Höhe Alsdorf?

Woher kommt die Umleitung in Höhe Alsdorf?

ALSDORF Bei Google Maps wird auf der B 257 in Höhe Alsdorf aufgrund einer Vollsperrung eine Umleitung vorgeschlagen, die weder nötig ist noch befahrbar.

(uhe) Beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) Gerolstein ist man ratlos. Seit einiger Zeit zeigt der Online-Kartendienst Google Maps eine Vollsperrung samt Umleitung an, die völlig unsinnig ist. Konkret geht es dabei um einen Abschnitt der Bundesstraße 257 südlich der Ortslage Alsdorf (Verbandsgemeinde Südeifel). Seit vergangenem Jahr wird dort an einem neuen kreuzungsfreien Anschluss gearbeitet.

Autofahrer werden deshalb vor der Baustelle über die parallel verlaufende Kreisstraße 94 geführt – es sein denn, sie folgen Google Maps. Dann nämlich wird der Verkehr in Richtung Echternach komplett durch Alsdorf und der in Richtung Bitburg durch Niederweis geführt. Und in beiden Fällen endet die von Google vorgeschlagene Alternativroute zwischen den beiden Nachbardörfern als Sackgasse.