Ausstellung : Ausstellung über Weltanschauungen

Bitburg (red) Die katholische Familienbildungsstätte Bitburg lädt gemeinsam mit der Katholischen Erwachsenenbildung, Projektstelle „Bildung in der Migrationsgesellschaft“ am Donnerstag, 24. Oktober, um 19 Uhr zur Eröffnung der Ausstellung „Gott liebt die Fremden“ in die Räume der Katholischen Familienbildungsstätte ein.

