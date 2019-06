Glaube : Auf dem Weg zur Seligsprechung

Waxweiler (red) Die Pfarreiengemeinschaft und Pfarrer Georg Josef Müller laden alle Gläubigen am Sonntag, 16. Juni, um 11 Uhr zum Hochamt in die Pfarrkirche St. Johannes der Täufer nach Waxweiler ein.

In dem Gottesdienst wird an den Jesuitenpater Wilhelm Eberschweiler gedacht und um seine Seligsprechung gebetet. Papst Franziskus erkannte Pater Eberschweiler mittlerweile den „heroischen Tugendgrad“ zu, was einen weiteren Schritt im laufenden Seligsprechungsverfahren bedeutet.