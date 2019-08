Glaube : Gottesdienst mit Begegnung unter der Orgel

Wolsfeld (red) Angesichts der neuen Situation der Priester in der Pfarreiengemeinschaft Irrel haben die Lektoren, Gottesdiensthelfer, ausgebildete Wortgottesdienstleiter und der Pfarrgemeinderat aus Wolsfeld sich getroffen und überlegt, wie Kirche vor Ort lebendig bleiben kann.

Dieses Team will sich das zukünftig in Wolsfeld zur Aufgabe machen. Daher lädt es alle Christen zum ersten Wortgottesdienst „Lob zum Sonntag – mit Begegnung unter der Orgel“ am Samstag, 31. August, um 18 Uhr in die Pfarrkirche Wolsfeld ein. In der Wort-Gottes-Feier wird die Kommunion gespendet. Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle zur Begegnung unter der neu renovierten Orgel eingeladen.