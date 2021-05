Glaube : Messe mit Luxemburger Kardinal und Ordensprälat zu Pfingsten

Von links: Ordensprälat Friedrich Kreutz, Jean-Claude Kardinal Hollerich und Pfarrer Georg Josef Müller. Foto: Michael Fischer

Waxweiler (red) Aufgrund der Corona-Pandemie fielen die Fußwallfahrt von Prüm nach Waxweiler und die Echternacher Springprozession bereits zum zweiten Mal in Folge aus. Wie 2020 feierte Jean-Claude Kardinal Hollerich gemeinsam mit Pfarrer Georg Josef Müller und Ordensprälat Friedrich Kreutz aus Kyllburg anstelle der Andacht eine heilige Messe mit den Brudermeistern und vielen Gläubigen in der Pfarrkirche in Waxweiler.

