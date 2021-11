Geschichte : Gräbersegnung auf dem Ehrenfriedhof bei Kruchten

Der 90-jährige Viktor Marbach spielte Trompete und Kameraden der Kruchtener Feuerwehr standen mit brennenden Fackeln Ehrenwache. Foto: Bernd Rauschenbach

Kruchten (red) Bei der Gräbersegnung am großen Steinkreuz des Ehrenfriedhofs in Schwarzenbruch legte Ortsbürgermeisterin Franziska Hermes in Gedenken an Gefallene und Vermisste der beiden Weltkriege einen Kranz nieder.

