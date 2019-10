Bombenfund, schlechte Tragschicht und Bachverrohrung : Sanierung der Ortsdurchfahrt durch Ammeldingen ist rund 130000 Euro teurer als geplant

Ammeldingen an der Our Die Sanierung der Ortsdurchfahrt durch Ammeldingen an der Our ist seit Juli beendet. Sie ist rund 130♦000 Euro teurer geworden als veranschlagt.

Die Eifel ist 1944 Kriegsgebiet. Bomber der Amerikaner und Engländer beherrschen den Himmel und am Boden zieht sich die Wehrmacht an den Westwall zurück. Zwei Jahre schuffteten bis zu 500000 Menschen an der Befestigungslinie (siehe Info), die letztlich dem Vordringen der Allierten aber nicht standhielt . Von dem 630 Kilometer langen Bollwerk sind heute noch Überreste zu sehen. Auch nahe des 21-Seelen-Örtchens Ammeldingen an der Our steht ein Bunker. An der Kreisstraße 5 in Richtung Gentingen liegt der Schutzbau. Kein Wunder also, dass auch hier in den etliche Granaten und Fliegerbomben runtergingen.

Ein Vermächtnis, dass bis heute seine Spuren hinterlässt. Einige dieser Sprengkörper haben kürzlich ein Bauprojekt verzögert und verteuert, wie aus Angaben der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm hervorgeht.

Info Bröckeliges Bollwerk über 630 Kilometer (aff) Der Westwall, von den Alliierten auch „Siegfried-Linie“ genannt, war 630 Kilometer lang. Die laut Propaganda „gewaltige Mauer aus Stahl und Beton“ ließ Adolf Hitler von 1938 bis 1940 bauen. Als die alliierten Streitkräfte dann aus dem Westen vordrangen, war es nichts mit der behaupteten Unbezwingbarkeit: Die Anlage bot ihnen kaum Widerstand. Der Westwall zog sich von Kleve am Niederrhein über die Eifel, Trier, Saarbrücken und Karlsruhe bis hinab nach Weil am Rhein an der Grenze zur Schweiz. Der Westwall umfasste etwa 18♦000 Bunker, Stollen, Schanzen und Panzersperren – und die „Drachenzähne“ der Höckerlinie. Bis zu 500♦000 Arbeiter waren insgesamt am Bau eingesetzt, unter extrem harten Bedingungen. Nach Kriegsende 1945 sprengten die Alliierten etliche Bauten. Rund 11♦000 Westwall-Ruinen wurden seit Ende der 50er Jahre abgerissen; 6500 wurden „übererdet“ oder eingezäunt.

Bei der Sanierung der Ortsdurchfahrt in Ammeldingen an der Our stießen die Arbeiter auf Blindgänger. Munition also, die während des Weltkrieges nicht detoniert war.

Am 12. April stießen die Bauarbeiter zunächst auf eine Flakgranate, nur drei Tage später fanden sie dann eine Mörsergranate und einen Monat danach eine weitere. Wie in solchen Fällen üblich, wurden Fachleute gerufen, um den Boden zu untersuchen und die Baufirma zu beraten. Anschließend entsorgte der Kampfmittelräumdienst die geborgenen Blindgänger. Insgesamt entstanden dadurch Mehrkosten von rund 9000 Euro.

Doch die Sprengkörper waren nicht die einzige Unwägbarkeit auf der Baustelle. Nach Angaben der Kreisverwaltung wurde das Budget des Projektes um insgesamt 130♦000 Euro überschritten. Statt 640♦000 Euro gibt der Steuerzahler also 770♦000 Euro für den Ausbau aus. Das entspricht einer Steigerung von 20 Prozent.

Auch die Bauzeit zog sich in die Länge. Die Sanierung dauerte rund zwei Monate länger als gedacht. Fertig waren die 350 Meter Straße erst Ende Juli, und nicht – wie angedacht – bereits im Mai.

Während der Arbeiten hatte sich wohl herausgestellt, dass Untergrund und Straße nicht so tragfähig waren, wie die Planer es sich erhofft hatten. Deshalb entschied man sich für einen Vollausbau der gesamten Strecke. „Ein Bestandsausbau auf rund 100 Metern wäre nicht mehr wirtschaftlich beziehungsweise technisch sinnvoll gewesen“, schreibt dazu ein Kreissprecher. Zudem musste der Unterbau bis in eine Tiefe von rund 50 Zentimetern ausgekoffert und stabilisiert werden. Kostenpunkt: rund 55♦000 Euro.

Weitere Mehrkosten in Höhe von 40♦000 Euro verursachte ein Hangrutsch. Richtung Wallendorf war die Böschung am Straßenrand abgesackt. Zur Vermeidung einer Sperrung musste die Gefahrstelle gesichert werden.

Entstanden war der Rutsch wohl durch ein Unwetter. Um die Schäden von Starkregen in Zukunft zu begrenzen, musste auch am Bachablauf in die Our etwas getan werden. Auf Anordnung der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord wurde die Leitung offener gestaltet, um ein Verstopfen der Rohre zu verhindern. Die Kosten: rund 20♦000 Euro. Zu guter Letzt fielen weitere 6000 Euro wegen der Straßenbeleuchtung an, die während der Bauarbeiten ab- und später wieder aufgebaut werden musste.