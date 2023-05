Weltmeistertitel beim „FireFit“ Die alles entscheidenden zwei Minuten im Leben eines Feuerwehr-Sportlers

Die Feuerwehrausrüstung wiegt 25 Kilo, das Schlauchpaket 20 Kilo. Jetzt muss das Ganze nur noch einen zwölf Meter hohen Turm hinaufgetragen werden. Anschließend ein 20-Kilo-Gewicht den Turm hochziehen, die Treppen wieder runterlaufen, dabei mit beiden Händen am Geländer bleiben und jede Stufe berühren. Dann an der Hammerschlagmaschine Kraft zeigen, einen Slalom laufen, Zielwasserspritzen und schließlich einen Menschen, in Form eines Dummys, retten. Das alles am besten in unter zwei Minuten. Das ist „FireFit“.