Politik : Bauprojekte in Irrel: Gremium soll entscheiden

IRREL/Neuerburg In Corona-Zeiten läuft vieles anders. Auch die Verpflichtung von Ratsmitgliedern wird nicht wie üblich mit Handschlag besiegelt. Bei der Sitzung des VG-Rats Südeifel in der Stadthalle von Neuerburg ging Bürgermeister Moritz Petry zu den Neumitgliedern, um sie per Ellenbogenberührung zu verpflichten.



